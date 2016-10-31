Москва, 31 октября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Американская компания Google фактически саботирует исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об устранении нарушений на рынке мобильных приложений РФ. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил глава российского ведомства Игорь Артемьев.

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Вместе с тем, Артемьев добавил, что ФАС может направить иск против Google о принуждении к исполнению предписания.

«У нас (ФАС) есть еще одно оружие очень сильное — оно заключается в том, что мы можем через суд подать иск о принудительном исполнении, — говорит он. — А невыполнение решения суда о принудительном исполнении — это уже 2 года лишения свободы. То есть уже из административно-правового, из КоАПа мы перейдем в УК».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2015 г. ФАС России признала Google (Google Inc. и Google Ireland Limited) нарушившим ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением). 11 августа 2016 г. ФАС РФ назначила административный штраф корпорации Google Inc. в размере 438 млн 067 400 рублей.

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