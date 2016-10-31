Москва, 31 октября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Счетная палата РФ предлагает усилить уголовную ответственность за незаконный вывод капиталов за рубеж, сообщается на сайте контрольного органа.

Магритт Рене. Без названия

В 2013—2015 гг. вывод капиталов из России составил 1,2 трлн рублей. Таможенными органами возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 тыс. 374 дел об административных правонарушениях в сфере валютного контроля и валютного регулирования. На участников внешнеэкономической деятельности наложены штрафы в размере 663,4 млрд рублей. Фактически в федеральный бюджет по постановлениям Росфиннадзора взыскано около 3 млн рублей, что составляет 0,0005% суммы выявленных нарушений, то есть практически все постановления по делам об административных правонарушениях, переданные на исполнение в ФССП России, окончены без фактического взыскания.

В 2013—2015 гг. увеличивалось и продолжает увеличиваться сейчас число случаев выявленных нарушений валютного законодательства с истекшим сроком давности привлечения к административной ответственности, в ходе расследования которых дела не возбуждались или прекращались. Так, в 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015 году — 33,2%, в I квартале 2016 года — 25%.

Практически все действия недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, приводящие к нарушениям валютного законодательства, совершены с использованием организаций, создаваемых в целях вывода капитала. В ходе проверки был выявлен факт учреждения предпринимателем 1243 организаций, что позволило ему в 2013—2016 годах осуществить незаконный вывод капиталов в сумме 522,5 млн рублей.