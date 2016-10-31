СМИ услышали упреки Шувалова в адрес Медведева
Москва, 31 октября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В своем выступлении на форуме «Валдай» вице-премьер Игорь Шувалов раскритиковал премьер-министра Дмитрия Медведева за его чрезмерное внимание к теме коррупции в период своего президентства, сообщают СМИ со ссылкой на пользователей Telegram.me.
«Когда президентом был Дмитрий Медведев (пусть не обижается, если ему расскажут), он преувеличил тему коррупции, довел внимание к ней до чрезмерного», — цитируют Шувалова СМИ.
Отметим, что все рабочие панели форума «Валдай», который работал 24−27 октября в Сочи, прошли в закрытом режиме, однако по их окончании участники клуба делятся своими впечатлениями с прессой. Тогда на лентах информагентств информации об упреках Шувалова в адрес Медведева не появилось — о критическом замечании вице-премьера некоторые СМИ заявили лишь 27 октября.
При этом сами организаторы форума «Валдай» заявляли, что Шувалов во время мероприятия произвел приятное впечатление. В пресс-службе вице-премьера Игоря Шувалова корреспонденту ИА REGNUM отказались комментировать сообщения СМИ о якобы критике Шуваловым Медведева, сославшись на закрытый формат прошедшего форума.
Напомним, что Дмитрий Медведев работал в должности главы государства 4 года (с 2008 года). Тогда же он создал Совет по борьбе с коррупцией. В 2012 году Дмитрий Медведев утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2012−2013 годы, согласно которому ужесточался контроль над расходами госслужащих.
Сам вице-премьер Игорь Шувалов является одним из самых богатых членов правительства — по данным на 2015 год, его официальный доход составил 97,2 миллиона рублей, вместе с женой ему принадлежат четыре квартиры в России площадью от 73,8 до 175,7 кв. м. Кроме того, вице-премьер арендует дом в Австрии площадью 1480 кв. м и квартиру в Великобритании на 483 кв. м.