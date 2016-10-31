Москва, 31 октября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В своем выступлении на форуме «Валдай» вице-премьер Игорь Шувалов раскритиковал премьер-министра Дмитрия Медведева за его чрезмерное внимание к теме коррупции в период своего президентства, сообщают СМИ со ссылкой на пользователей Telegram.me.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Когда президентом был Дмитрий Медведев (пусть не обижается, если ему расскажут), он преувеличил тему коррупции, довел внимание к ней до чрезмерного», — цитируют Шувалова СМИ.

Отметим, что все рабочие панели форума «Валдай», который работал 24−27 октября в Сочи, прошли в закрытом режиме, однако по их окончании участники клуба делятся своими впечатлениями с прессой. Тогда на лентах информагентств информации об упреках Шувалова в адрес Медведева не появилось — о критическом замечании вице-премьера некоторые СМИ заявили лишь 27 октября.

При этом сами организаторы форума «Валдай» заявляли, что Шувалов во время мероприятия произвел приятное впечатление. В пресс-службе вице-премьера Игоря Шувалова корреспонденту ИА REGNUM отказались комментировать сообщения СМИ о якобы критике Шуваловым Медведева, сославшись на закрытый формат прошедшего форума.

Напомним, что Дмитрий Медведев работал в должности главы государства 4 года (с 2008 года). Тогда же он создал Совет по борьбе с коррупцией. В 2012 году Дмитрий Медведев утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2012−2013 годы, согласно которому ужесточался контроль над расходами госслужащих.

Сам вице-премьер Игорь Шувалов является одним из самых богатых членов правительства — по данным на 2015 год, его официальный доход составил 97,2 миллиона рублей, вместе с женой ему принадлежат четыре квартиры в России площадью от 73,8 до 175,7 кв. м. Кроме того, вице-премьер арендует дом в Австрии площадью 1480 кв. м и квартиру в Великобритании на 483 кв. м.