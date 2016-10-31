Ростов-на-Дону, 31 октября, 2016, 09:55 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона» одолели датский «Мидтьюлланд». Встреча в рамках группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ прошла в ростовском Дворце спорта. Подопечные Яна Лесли выиграли у датчанок со счетом 26:20. Наставник хозяек площадки после игры, казалось бы, вздохнул с облегчением: «Мы счастливы, что удалось победить. Если бы проиграли, у нас бы были проблемы в турнирном плане». Об этом ИА REGNUM 31 октября сообщили в пресс-службе донской команды.

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Как прокомментировал Лесли итоговый результат, победа досталась его дружине, так как во второй половине игры гандболистки «Ростов-Дона» сохранили уверенность в себе и хладнокровие. Но, по словам датчанина, расслабляться команде вовсе не стоит. Впереди — ответные поединки.

«Несомненно, ответная встреча в Дании будет гораздо сложнее, она будет совершенно другой. «Мидтьюлланд» победил на своем поле «Бухарест», а этого многого стоит. В любом случае, в ответной встрече мы должны прибавить», — сказал Ян Лесли.

В преддверии игры ростовчанки тщательно изучили соперниц. «Пока не приходилось с ними играть. «Мидтьюлланд» — команда с хорошей физической подготовкой. Они отлично бегут, а также сильны в дальних бросках. Посмотрели последнюю игру «Мидтьюлланда» и поняли, что придется с ними пободаться. Упор делаем на тактику», — говорила ранее капитан команды Юлия Манагарова.

Отметим, что «Ростов-Дон» заработал два очка и догнал «Мидтьюлланд» и «Бухарест» в группе С. Предыдущие две игры подопечные Яна Лесли проиграли. В первом матче группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ ростовчанке уступили «Бухаресту» со счётом 21:24. От венгерского «Дьёра» потерпели поражение со счетом 27:28.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов считается одной из самых сильных команд.

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