Новосибирск, 31 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Убийца новосибирской школьница Карины Залесовой приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Суд также назначил ему принудительное амбулаторное лечение у психиатра по месту отбывания наказания, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирец получил 9 лет колонии за жестокое убийство школьницы

Кроме того, суд удовлетворил материальные требования родителей убитой девочки и взыскал с несовершеннолетнего и его законных представителей в пользу каждого из потерпевших по 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Напомним, тело 16-летней школьницы со множественными ножевыми ранениями было найдено вечером 28 августа 2015 года в одном из коттеджей Первомайского района Новосибирска. По подозрению в совершении преступления был задержан несовершеннолетний друг девочки, находившийся на месте преступления. В течение суток следователем подростку было предъявлено обвинение в совершении убийства.

Вину в убийстве девушки он признал, но от дачи показаний отказался. По ходатайству следствия в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Были проведены три психолого-психиатрические экспертизы, в том числе в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, по результатам которых эксперты не выявили препятствий для привлечения его к уголовной ответственности. Подросток был признан ограниченно вменяемым. Врачи нашли у него шизотипическое расстройство, а сексолог московского Института имени Сербского обнаружил вероятную склонность к садизму.

Все это время родственники убитой и неравнодушные новосибирцы выходили на митинги и обращались за помощью в различные инстанции. Они боялись, что подросток мог уйти от наказания, ведь его отец является известным в городе бизнесменом. К тому же расследование дела длилось довольно долго, проводились различные экспертизы, допросы. В ходе расследования дела была проверена, том числе, версия о совершении двойного самоубийства несовершеннолетними. Но она не нашла своего подтверждения. Было допрошено более 50 свидетелей, в том числе сверстники, одноклассники и педагоги обвиняемого и потерпевшей, произведены многочисленные осмотры и следственный эксперимент, назначено и проведено свыше десятка судебных экспертиз.

Эксперты установили, что обвиняемый нанес школьнице не менее 25 ножевых ранений, в том числе с повреждением жизненно-важных органов. В апреле дело переквалифицировали на более тяжкую статью — 16-летнему молодому человеку было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Но и после того, как дело было передано в суд, родственники не были уверены, что убийца их дочери понесет наказание — заседания несколько раз переносились по разным причинам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 августа в Новосибирске прошел очередной митинг в поддержку родных убитой школьницы Карины Залесовой. Пришедшие на акцию люди требовали максимального срока для обвиняемого в убийстве подростка и привлечения к ответственности отца подсудимого за ложные, по их мнению, показания.