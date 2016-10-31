Москва, 31 октября, 2016, 08:53 — ИА Регнум. В России за январь-сентябрь 2016 года прирост населения составил 18 тыс. 200 человек. Так, за 9 месяцев родились 1 млн 435 тыс. 300 малышей, умерли 1 млн 417 тыс. 100 человек, сообщили в Росстате.

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Число браков почти в 2 раза превысило число разводов. В январе-сентябре поженились 776 тыс. 300 супружеских пар, развелись 451 тыс. 900.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, в России в I полугодии 2016 года смертность сократилась в РФ на 27 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. А министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что в прирост населения России в августе составил 8200 человек.