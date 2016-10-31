Минск, 31 октября, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что для Минска цена на газ из России остаётся на уровне $132 за тысячу кубометров. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Мир».

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"Цена такая, как есть — 132», — заявил Кобяков.

По словам Кобякова, Москва и Минск остановились на этой цене, опираясь на соглашения, которые были достигнуты в рамках Евразийского экономического союза. «Мы нашли выходы, прежде всего в подходах, исходя из тех соглашений, которые подписаны в рамках Евразийского экономического союза», — пояснил он.

Кобяков утверждает, что в 2019 году участники союза должны выйти на единый рынок электроэнергии. А ещё через шесть лет — на единый рынок голубого топлива и нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября министерство энергетики Белоруссии посчитало необходимым «в связи с участившимися обращениями» представить справочную информацию о ценах на природный газ для населения.

Напомним, с 2015 года Минск пытается добиться снижения цены импортируемого из России природного газа. С 2016 года белорусские госпредприятия стали оплачивать продукцию белоруской «дочки» российского «Газпрома» не по контрактной цене, а по цене, которую посчитали правильной в Совмине Белоруссии.

В результате долг перед Россией составил $300 млн, но Минск отрицал его — вплоть до сокращения российских поставок нефти, которую руководство Белоруссии так же, как и газ получает по «интеграционным» ценам. В октябре официальный Минск согласился погасить долг до 20 октября.

Стоит напомнить, что в Евразийский экономический союз помимо России и Белоруссии входят Казахстан.