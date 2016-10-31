Владивосток, 31 октября, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке состоялся массовый пикет против 17-летних девушек из Хабаровска, подозреваемых в живодёрстве. Под двумя петициями — они будут направлены в том числе президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину — подписались свыше 400 человек. Граждане считают необходимым ужесточить наказание по статье 245 УК РФ и осудить на реальные сроки мучительниц, которые сегодня находятся под следствием. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала юрист и активист инициативной группы «ZooHelp» Оксана Большакова.

Участник пикета во Владивостоке Живодёров за решётку

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По словам зоозащитницы, впервые во Владивостоке состоялся столь результативный и массовый пикет: люди приходили семьями и приводили животных. В итоге под двумя петициями свои подписи поставили свыше 400 человек, однако сама по себе акция собрала ещё больше неравнодушных граждан.

«Борьба за ужесточение 245 УК РФ ведётся несколько лет, закон о защите животных от жестокого обращения не принимается уже больше 13 лет. Жестокость по отношению к животным повсеместна, и пока людям не покажут такой ужас, они не выходят на демонстрации, открыто не говорят, что есть такая проблема. Доходит до того, что люди не чувствуют страха перед законом, и в итоге мы видим распоротых кошек и собак. И этим занимаются миловидные 17-летние девочки, которые учатся в университете и в принципе характеризуются достаточно положительно», — отметила Оксана Большакова.

При этом активистка призналась: пришедшие на пикет приморцы хотят для 17-летних хабаровчанок реального наказания, но с другой стороны, боятся, что у мучительниц появятся подражатели.

«Хотелось бы призвать людей не ждать до последнего, до апофеоза беды, а принимать меры, участвовать в петициях и демонстрациях», — заявила зоозащитница.

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Одно из обращений, подписанных сотнями жителей Владивостока, будет доставлено 14 адресатам: генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе СКР Александру Бастрыкину, руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву, депутатам Госдумы РФ Ирине Яровой, Юрию Березуцкому, Сергею Фургалу и Борису Гладких, губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту и так далее.

«Настал тот самый момент, когда необходимо сделать свой человеческий и нравственный выбор, проявить политическую волю или малодушно остаться в стороне. Требуем взять под свой личный контроль расследование уголовного дела, полного и объективного расследования, привлечения к ответственности все виновных лиц и вынесения максимально строгого наказания», — указано в петиции.

Другой документ адресован президенту Владимиру Путину и Госдуме РФ VII созыва. Здесь зоозащитники прописали 11 мер, принятие которых поможет в борьбе с живодёрством: закрытие пропагандистских интерне-ресурсов, запрет на свободную продажу в аптеках ядов и отрав, ужесточение действующего законодательства, разработка нового и так далее.

«Животные давно оказались на обочине технократической цивилизации. И если вспомнить, что человек тоже относится к животному миру, то в неоправданной жестокости к животным мы увидим первые признаки нашего «расчеловечивания». Дети, наблюдая, что делают взрослые друг с другом и с животными, лишь усваивают уроки жестокости и повторяют их», — пишут зоозащитники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 245 УК РФ проходят две подозреваемые, 17-летние студентки из Хабаровска. Криминалисты озвучили, что подруги причастны к гибели не менее 15 животных и птиц. Фотографии с изощрёнными зверствами хабаровчанки выкладывали в интернет. Их переписку сейчас изучают следователи.