Кишинёв, 31 октября, 2016, 02:52 — ИА Регнум. По итогам обработки 98,37% протоколов на выборах президента Молдавии поддерживаемый Москвой лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон набирает 48,66% голосов, председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду — 38%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, оставшиеся не подсчитанными голоса в основном относятся к зарубежным округам в Западной Европе, Канаде и США, где участки закрываются позже, и где традиционно голосуют за прозападных кандидатов.

Dodon.md Игорь Додон на избирательном участке

Таким образом, результат Додона едва ли улучшится, а следовательно для определения победителя на выборах понадобится проведение второго тура, который в этом случае пройдет 13 ноября.

Голоса, набранные остальными кандидатами, распределились следующим образом: кандидат от «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко — 6,02%, экс-премьер Юрий Лянкэ — 3,13%, и лидер либералов Михай Гимпу — 1,81%.

Явка избирателей составила 48,95%.