Санкт-Петербург, 30 октября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) с минимальным счетом переиграл «Томь» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 30 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0.

Benny Футбол

Героем матча стал нападающий Александр Кокорин, который забил единственный мяч на 26-й минуте.

После двенадцати матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Томь», набравшая 8 баллов, находится на 14-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 12-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 1:0.

Читайте также: «Спартак» переиграл ЦСКА в матче РФПЛ

Читайте также: «Уфа» переиграла «Арсенал» в матче чемпионата России