Кишинёв, 30 октября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Ход и предварительные итоги выборов президента в Молдавии прокомментировал ИА REGNUM российский эксперт по проблемам Молдавии Артём Хрюкин. Он, в частности, сказал:

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«Кто бы ни победил в Молдове, — Россия опять проиграла! Поскольку один претендент коррумпирован и нестабилен, а второй явно не готов к конструктиву, поскольку в момент выборов выбрал проевропейский, читай — прорумынский вектор.

Хочется также отметить, что все потуги про «Русский мир» и т. д., заканчиваются в двухстах метрах от посольства РФ в Кишиневе. Там находится русская школа, которая выглядит, как приют для собак. Нашему послу надо бы выводить своих сотрудников на субботники в эту школу и тогда все уже было бы в порядке. Все бы знали, что России интересен этот регион и данная школа была бы явным примером такого интереса. Но видимо денег на этот проект не выделили. Вот и не пошло… Мое предложение тем, кто формирует российскую повестку дня в этом регионе: ребята, выйдите на субботник! Вам точно поверят. А пока — стыд и провал. Провал, возведенный в абсолют…»

Сегодня в Молдавии проходят первые за последние 20 лет прямые выборы президента. С 2000 года глава государства в Молдавии выбирался парламентом.