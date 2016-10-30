Москва, 30 октября, 2016, 14:22 — ИА Регнум.



Marcin Wichary Урановая руда

Россия не рассматривает возможность принятия мер по ограничению поставок урановой продукции на американский рынок. Об этом говорится в официальном комментарии департамента коммуникаций ГК «Росатом», обнародованном сегодня, 30 октября. Коммерческое сотрудничество в области мирного использования атомной энергии зиждется на долгосрочных контрактах, которые подлежат безусловному выполнению, подчеркнули в российской государственной корпорации.

Заявление сделано в связи с публикациями американских онлайн-СМИ о якобы готовящихся в качестве ответной меры на введенные США антироссийские санкции ограничениях в поставках урановой продукции американским компаниям.

«Организация Госкорпорации «Росатом» — АО «Техснабэкспорт», ведущий экспортер урановой продукции, оперирующее более 40 лет на мировом рынке, безупречно выполняло контрактные обязательства даже в самые непростые периоды в российско-американских отношениях. Ярким примером этого является успешное исполнение сложнейшего Соглашения ВОУ-НОУ», — отметил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. «И сегодня нет никаких оснований ставить под сомнение надежность российских поставок», — подчеркнул он.