Канберра, 30 октября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Австралия закрывает двери для беженцев, пытающихся достичь страны на лодках. Соответствующие поправки в действующее законодательство будут приняты в течение ближайшей недели, сообщил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, выступая перед журналистами в Сиднее утром воскресенья, 30 октября.

Daniel Barker Лодка с мигрантами

Решение, которое вскоре примет правительство Австралии станет сильнейшим из возможных сигналов контрабандистам. «Они должны знать, что дверь в Австралию закрыта для тех, кто хочет приехать сюда на лодке с контрабандистами, — цитирует премьера агентство Bloomberg. — Она закрыта».

Вместе с Тернбуллом на пресс-конференции выступил министр иммиграции и пограничной охраны Питер Даттон.

Согласно запланированному к принятию законопроекту, новые запреты для беженцев будут распространяться на все лица, пытающиеся проникнуть в страну с 19 июля 2013 года. То есть тех мигрантов, которые находятся в центрах содержания на тихоокеанском острове Науру (Республика Науру) и на принадлежащем Папуа Новая Гвинея острове Манус.

Действующие власти Австралии стараются всячески противодействовать контрабандистам, на лодках которых мигранты достигают берегов континента. Все прибывшие беженцы высылаются из страны в специально оборудованные лагеря на территории островов Манус и Науру.