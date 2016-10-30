Рейкьявик, 30 октября, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Согласно подсчету 20% бюллетеней избирателей на досрочных парламентских выборах в Исландии, партия «Левые и зеленые» опережает Пиратскую партию и становится второй по результатам голосования. Лидирует по-прежнему бывший член правящей коалиции Партия независимости (ПН). Об этом стало известно по информации, опубликованной Исландской государственной теле‑ и радиовещательной службой.

dimitrisvetsikas1969 Пиратская партия

Сообщается, что ПН получила 30,05% голосов на выборах, то есть может занять 21 из 63 депутатских мандатов. Партия «Левых и зеленых» набирает 16% или 11 мандатов. У Пиратской партии 13,4% голосов (девять мандатов).

При этом лево-зеленые до выборов договорились с еще двумя оппозиционными партиями о союзе. Речь идет о партии «Светлое будущее» и Социал-демократическом альянсе. В случае успешной реализации их плана они могут получить 29 мест в однопалатном парламенте страны.

В то же время Партия независимости имеет союзника в лице Прогрессивной партии, которая набирает 10,4% голосов, то есть семь мандатов. Таким образом, у правительственных политических объединений может оказаться 28 мандатов. Однако стоит отметить, что ситуация может значительным образом измениться благодаря партии «Возрождение», которая возникла в мае 2016 года в результате раскола ПН. Сейчас «Возрождение» набирает 10,1% голосов (шесть мандатов). Пока она не определилась в том, кого поддержит, а следовательно, чью политическую силу в парламенте усилит.

Пока подсчитано только 20% голосов, нет данных с избирательных участков в северных регионах Исландии. Известно, что все остальные партии пока не смогли преодолеть барьер в 5%.

Ранее ИА REGNUM писало, что в субботу, 29 октября, в Исландии состоялись досрочные парламентские выборы. Голосование должно было пройти в апреле будущего года, но из-за скандала с «Панамскими документами» власти назначили проведения выборов досрочно. По первой информации с избирательных участков, на лидирующей позиции была Партия независимости, на втором — Пиратская партия, а на третьем — партия «Левых и зеленых».