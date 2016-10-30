Мосул, Ирак, 30 октября, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Отступая из близлежащих насеченных пунктов от города Мосул, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали сгонять в центр «столицы» террористов в Ираке тысячи мирных жителей. Среди них много женщин, детей и стариков. Об этом информирует CNN.

Freedom House Сирийцы

На днях в Ирак должны прибыть сотрудники ООН. В связи с этим террористы силой принуждают мирных жителей из южных деревень переходить в центр города. Как отмечает телеканал со ссылкой на очевидцев, людей оставляют без еды, воды и жилья. Существует опасение, что террористы могут использовать гражданское население как «живой щит», чтобы военные силы Ирака и Курдистана остановили свое наступление на Мосул.

Факт совершения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подобных действий подтвердил Верховный комиссар Организации объединенных наций по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн. По его словам, ведомство ООН располагает сведениями о нескольких случаях того, что террористы вынуждали силой гражданских покидать свои дома и направляться в Мосул.

Напомним, что в субботу, 29 октября, иракские военные освободили от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще один город Шура. Населенный пункт удалось взять практически без боя, так как большинство террористов успели покинуть его ранее, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом».