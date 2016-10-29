Бухарест, 29 октября, 2016, 20:53 — ИА Регнум. «Объединения Молдавии с Румынией может рассматриваться в качестве аварийного решения, в качестве спасательного решения в экстренном случае», — заявил, как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, американский политолог румынского происхождения, аналитик Jamestown Foundation Владимир Сокор в ходе состоявшихся в здании Европарламента в Страсбурге дебатов на тему ситуации в Молдавии.

Pixabay.com Флаг Молдавии

По словам Сокора, в «обозримом будущем» объединение Молдавии с Румынией не представляется возможным по экономическим, финансовым, политическим, международным и дипломатическим причинами. «Много факторов препятствуют этому сценарию. Тем не менее, это возможность, которую нельзя упускать из виду в будущем. (…) Можно подумать об этом, как о возможности», — сказал эксперта.

На нынешнем этапе он выдвинул идею «необъявленного протектората» ЕС в отношении Молдавии. «Европейский союз мог бы осуществить в отношении Молдавии своего рода необъявленный протекторат, в рамках которого Европейский союз станет делегировать своих экспертов в министерства Республики Молдова и для контроля функционирования учреждений Республики Молдова. Я убежден, что такая идея получит общественное одобрение в Республике Молдова», — заявил Сокор.

Вмешательство ЕС, по его словам, будет способствовать укреплению молдавского государства. «Однако если существующее государство потерпит крах и потребуется спасительное решение в экстремальной ситуации, то (…) объединение с Румынией может стать решением этой проблемы», — пояснил Владимир Сокор.

В свою очередь европарламентарий Виктор Боштинару отверг идею «протектората». «Я искренне верю, что любая форма протектората не является демократичной, даже в Республике Молдова», — отметил он.

По его словам, необходимо усилить государственные институты Молдавии. «Я считаю, что инвестировать только в людей, думая, что они имеют божественное происхождение и обладают сверхспособностями по исцелению страны, нации, очень опасно. Я предпочитаю услышать, что мы намерены инвестировать в институты, стабильные институты, которые смогут противостоять давлению и обеспечат нормальное функционирование государства», — добавил Боштинару.

Евродепутат Кристиан Преда отметил, что европейские политики несут ответственность за то, что происходит в последние годы в Молдавии. «Европейская народная партия допустила ошибку поддержав политический строй, в котором вмешательство олигархов было довольно массивным, и я думаю, что мы должны сделать из этого выводы», — сказал Преда, высказав надежду, что на нынешних выборах президента Молдавии «проевропейскому» кандидату удастся хотя бы выйти во второй тур.

Другой депутат Европарламента Норика Николай заявила, что весь «политический пейзаж» в Молдавии вызывает беспокойство. «Если реально взглянув на то, как на данный момент развивается ситуация в регионе, можно заключить, что у России есть шанс одержать еще одну победу в пространстве Восточного соседства», — сказала она.

Старший аналитик Европейского института по изучению проблем безопасности Нику Попеску отметил, что у него нет особо высоких ожиданий ни от одного из кандидатов в президенты Молдавии. «Игорь Додон, если станет президентом, не сможет стремительно и необратимо переориентировать курс внешней политики Республики Молдовы. (…) Если рассмотреть другой сценарий, и Майя Санду станет президентом, то хоть и очевидно, что Республика Молдова получит новое дыхание и потенциал к реформам, но, учитывая, что за Майей Санду нет весомой политической силы, которая будет представлять ее в парламенте, у нее не будет достаточно влияния для реализации немедленной институциональной власти», — подвел итог Попеску.

ИА REGNUM напоминает, что 30 октября в Молдавии пройдут первые за последние 20 лет прямые президентские выборы. Фаворитами гонки являются лидер Партии социалистов Игорь Додон и экс-министр просвещения, лидера партии «Действие и справедливость» Майя Санду.