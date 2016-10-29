Баку, 29 октября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Глава Минэнерго Азербайджана Натик Алиев 29 октября сотрудникам СМИ сообщил, что следующее заседание спецкомитета ОПЕК по заморозке добычи черного золота состоится 25−26 ноября 2016 г.

Pixabay.com Добыча нефти

«Мы будем проводить регулярные встречи вне зависимости от каких-то результатов или изменений на рынке, — цитирует Алиева RT. — Следующая встреча ОПЕК и стран не ОПЕК состоится 25−26 ноября».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года ОПЕК на встрече в Алжире решила ограничить добычу в рамках 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Однако четкие квоты для каждой конкретной страны объявлены не были. Окончательное решение организация стран-экспортеров черного золота должна принять 30 ноября в Вене.

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