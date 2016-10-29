Мадрид, 29 октября, 2016, 13:11 — ИА Регнум.



Валентина Андреева ИА REGNUM Страсть!

Путин сумел с помощью небольшой флотилии, возглавляемой старым кораблем, посеять тревогу и разлад среди стран НАТО, считает одно из ведущих испанских изданий — El Mundo.

«Попытка Путина заправить «Адмирала Кузнецова» в Сеуте — это просто желание Кремля подергать за усы тигра-НАТО. В свое время Америка в голос смеялась над русскими космонавтами, которые, чтобы писать на орбите, использовали только карандаш. Америка пыталась придумать ручку для писанины в состоянии невесомости, чтобы было круто, но так и не придумала. Случай с заправкой — это тот же карандаш, только в других условиях, — делится своими догадками московский корреспондент газеты Хавьер Колас. — Примитивное, устаревшее (как и собственно «Адмирал Кузнецов»), но действенное оружие, способное возбудить НАТО, и не более того».

Журналист демонстрирует глубокое знание матчасти единственного действующего российского авианосца:

«У авианосца слабые турбины, мало самолетов — всего 15. Он разрабатывался для того, чтобы служить прикрытием подводных лодок, работающих в районе его пребывания, и обеспечения превосходства в воздухе в конкретном месте. Что он может сотворить в Сирии? Разве что поохранять базу Хмеймим, которая вряд ли в этом нуждается — там сегодня, по данным некоторых наблюдателей, своих самолетов около 60».

«Адмирал Кузнецов» пригоден для любой другой войны, кроме той «море-суша», которую он вроде бы должен будет вести сейчас в Сирии, — уверен специалист, делающий выводы, очевидно, на основе знаний, почерпнутых в испанском разделе «Википедии». Данных, которые сильно не совпадают даже с характеристиками, приведенными в российской версии этого портала. Только количество самолетов, которые несет судно, расходится в два раза (российская пишет о 30). Есть основания полагать, что в «Википедиях» сведения о вооружении, имеющемся на борту судна, мягко говоря, устарели.

«Что реально может сделать «Кузнецов»? Его Су-33 способны лишь сбросить легкие неуправляемые бомбы на город, не причинив ему особого вреда. Эти самолеты — для другого, они для воздушных боев, это истребители, а не штурмовики, — цитирует издание аналитика берлинского бюро Европейского совета международных отношений австрийца Густава Гресселя. — Более тяжелую авиацию на данный авианосец нет смысла заводить: у него слишком короткая взлетная полоса, и бомбардировщики по ней просто не успевают разбежаться».

«В следующем году «Адмирал Кузнецов» отправится в доки на техобслуживание и выпадет из обоймы на два года. А за это время и война может кончиться. Поэтому авианосец, который не имел никакой боевой практики, должен напомнить о себе сейчас. Получить хоть капельку боевого опыта», — вновь включается Колас.

Испанский журналист стремится нарисовать для своих читателей картину, которая должна у них вызвать если не сострадание по отношению к русским морякам, то, по крайней мере, сочувствие:

«Авианосца всегда сопровождает буксир — в любой момент у крейсера может не хватить мощности собственных двигателей. На корабле не работает бо́льшая часть туалетов и душевых».

Вот она — главная проблема! Воевать неумытыми — это, знаете ли, против всяких правил. Как-то сразу видится такая картина: звучит сигнал тревоги, и все две тысячи членов экипажа бросаются к душевым кабинкам. До выполнения боевых задач ли им?

Кстати, на судне, по данным журналиста, еще и отопление не работает. На корабле, приписанном к Мурманску! Не иначе — именно по этой причине его и погнали в теплые края.

Несколько лет назад вся западная пресса писала о том, что российский ВМФ — это груда ржавого металлолома. Металлолом был, кстати, основной составляющей и наземных войск, и военно-воздушных, и ПВО. Но потом в одночасье все перевернулось: русские самолеты стали внаглую выполнять «непрофессиональные» маневры над палубами американских кораблей (при этом у «партнеров» почему-то отказывала электроника), а Каспийская флотилия начала точно садить «калибрами» по целям, находящимся на расстоянии в две с половиной тысячи километров от нее.

Испанский автор с этой метаморфозой знаком и потому осторожно оговаривается, размышляя, что «путешествие «Кузнецова» из Ледовитого океана в Средиземное море похоже на новый поворот сюжета в сериале Walking dead, только никто не может знать, что у московского сценариста на уме и какой поворот сюжета он приготовил.

«Поход авианосца еще раз продемонстрировал, что теоретическое утверждение о превосходстве НАТО в военной мощи над Россией может оказаться неверным, когда дело дойдет до практики, как уже бывало», — корреспондент не исключает возможности повторения истории, случившейся с летающим и стреляющим российским «металлоломом» некоторое время назад.

«Возникший скандал с отказом Испании дозаправить авианосец в Сеуте — показуха, — считает журналист. — Видимо, расчет русских строился на том, что в НАТО забудут впопыхах, что «Кузнецов» один не ходит, вокруг него всегда есть несколько судов сопровождения, одно из которых — танкер с 7000 тонн горючего. Расчет оправдался. Натовцы сосредоточились на внутренних дрязгах, которые казались им важными. Особенно в свете шоу, которое русский конвой устроил при прохождении Ла-Манша, выпустив дымовую завесу. Кое-кто успел подумать, что русские сейчас будут атаковать. Так что Сеута была возможностью пощекотать нервы альянсу. Реализованной возможностью. Русские поняли, что на периферии НАТО они могут действовать совершенно безнаказанно».

«Российские самолеты не бомбят Алеппо уже девять дней. Они вообще все это время не поднимались в воздух. Значит, если российское командование вполне обходится без своих бомбардировщиков, то истребители с «Кузнецова» тем более в этой ситуации — статисты. Отвлекающий маневр, как и собственно присутствие в водах Средиземноморья махины водоизмещением 55 тысяч тонн, как магнитом притягивающей к себе все взгляды. Русские все прекрасно знают о состоянии своих вооружений и действуют в соответствии с этим».