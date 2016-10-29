Москва, 29 октября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации перераспределило средства из федерального бюджета на строительство спортивных объектов для Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Соответствующая информация опубликована сегодня, 29 октября, на официальном сайте правительства.

Евгений Асмолов/ ФК «Зенит» Строительство стадиона в Санкт-Петербурге. 2014

Сообщается, что перераспределены средства федерального бюджета со стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде на строительство стадиона в Ростове-на-Дону. Уточняется, что с финансирования строительства стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде снято по 200 млн рублей. На строительство стадиона в Ростове-на-Дону, таким образом, дополнительно направлено 400 млн рублей.

Также правительство сообщается, что в 2017 году перераспределенные средства будут возвращены для строительства объектов в Нижнем Новгороде и Волгограде.

Кроме того, при строительстве всех трех стадионов удалось сэкономить существенные суммы. В Ростове-на-Дону удалось сэкономить 368,46 млн рублей, в Волгограде — 81,09 млн рублей, в Нижнем Новгороде — 23,3 млн рублей.

Самым спорным остается строительство злосчастной «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге. Этот стадион строится уже долгие годы, и каждый раз сроки сдачи в эксплуатацию переносились. Смета постоянно увеличивается и до сих пор не четкого объяснения с чем это связано — с коррупцией или с просчетам в проектировании.

Недавно стало известно, что правительство Санкт-Петербурга направило из городского бюджета 2,6 млрд рублей на достройку «Зенит Арены». При этом изначально, данные средства были заложены на строительство социальных объектов.