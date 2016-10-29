Душанбе, 29 октября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. «При сбое в 18 часов 29 минут заработала автоматическая противоаварийная система, предусматривающая отключение агрегатов гидроэлектростанций, что и произошло накануне вечером», — прокомментировал ситуацию источник в государственном энергохолдинге «Барки точик», передает сегодня, 29 октября, местное ИА «Авеста».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

По данным источника, в результате экстренно принятых мер работа гидроагрегатов и линии электропередачи была восстановлена. Подача электричества была возобновлена спустя 2−3 часа.

Для подробного выяснения причин создана специальная рабочая комиссия, по итогам работы которой будут опубликованы выводы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 28 октября, все области и районы республиканского подчинения кроме Горно-Бадахшанской АО, имеющей автономные источники электроэнергии, внезапно были обесточены. Без «света» остались также правительственные здания в Душанбе, государственное телевидение и радиостанции. Аэропорт столицы и мобильные операторы связи работали в штатном режиме благодаря запуску дизельных электрогенераторов.

Ранее были выдвинуты несколько версий случившегося, в числе которых авария на Нурекской ГЭС, обеспечивающей электричеством три четверти страны и неполадки на ЛЭП 500, питающей большую часть республики. Кроме того, звучали также предположения, что отключение связано с перекрытием русла реки Вахш для запуска строительства плотины Рогунской ГЭС, намеченного на сегодня.

Вероятность совершения теракта в МВД республики исключили сразу.