Токио, 29 октября, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Один из крупнейших в Японии заводов по производству консервов приостановил свою работу из-за обнаружения в одной из банок таракана. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает телеканал NHK.

Цитата из м/ф «Федорино горе». Реж. Наталья Червинская. 1973. СССР Нашествие тараканов

Сообщается, что завод крупнейшего в Японии производителя консервов компании Hagoromo Foods Corp. объявил о приостановке работы производственных линий в связи с тем, что в одной из консервных банок, сошедших с конвейера этого завода, был обнаружен таракан.

В итоге завод, который расположен в префектуре Сидзуока, был остановлен для выяснения причин инцидента.

На заводе будет проведен гигиенический и санитарный контроль, после чего будет осуществлена дезинфекция оборудования.