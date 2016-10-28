Москва, 29 октября, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, предлагающий ужесточение ответственности сотрудников правоохранительных органов за незаконное преследование бизнеса, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Изменения предложено внести в статью 299 Уголовного кодекса РФ о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Максимальное наказание за это преступление предлагается увеличить с пяти до семи лет заключения.

Совмещение этого преступления с обвинением человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, либо с приведением к крупному ущербу или иным тяжким последствиям, повлечет лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Крупным будет считаться ущерб, сумма которого превышает 1,5 млн рублей.

Принятие законопроекта позволит не только исключить возможности давления на бизнес посредством уголовного преследования, но и создаст почву для благоприятного делового климата в стране», — сообщается в сопроводительных материалах законопроекта.