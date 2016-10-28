Хельсинки, 28 октября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. В Финляндии уровень безработицы среди людей с высшим образованием вырос в сентябре этого года на 1,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает финское издание The Helsinki Times со ссылкой на данные Конфедерации профсоюзов профессиональных и управленческих кадров Финляндии (AKAVA).

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

Порядка 48 тысяч специалистов с высшим образованием остаются в настоящий момент без места работы. Экономист AKAVA Хейкки Таулу говорит о том, что сравнительно большое число безработных высокообразованных граждан объясняется, с одной стороны, низким спросом на рабочую силу в стране, а с другой — растущим числом специалистов с высшим образованием. Другая возможная причина заключается в том, что удручающая ситуация прошлых лет привела к росту долгосрочной безработицы среди высокообразованных финнов. По данным Таулу, один из трёх специалистов с высшим образованием как минимум год оставался без работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в Финляндии в сентябре 2016 года составил 7,7%. Год назад этот показатель был на уровне 8,4%. Число безработных финнов за отчётный период составило 204 тыс. человек, что на 21 тыс. меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.