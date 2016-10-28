Тегеран, 28 октября, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини прибыла в Тегеран для переговоров по конфликту в Сирии, передаёт ABC News.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

Информационное агентство ISNA отмечает, что 28 октября Могерини встретится с президентом ИРИ Хасаном Рухани и министром иностранных дел страны Джавадом Зарифом.

На следующий день, 29 октября Могерини отправится в Саудовскую Аравию, которая в отличие от Ирана поддерживает повстанцев в сирийском конфликте.

Могерини днём ранее провела переговоры с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидес о битве за освобождение Мосула.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака с населением больше одного миллиона человек. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.