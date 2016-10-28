Москва, 28 октября, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Домашний матч московского «Динамо» с хельсинкским «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:0 в пользу столичных хоккеистов.

Dynamo.ru «Динамо» (Москва)

На шайбы, заброшенные в ворота хельсинкской команды Юусо Хиетаненом, Анселем Галимовым и Лукашем Кашпаром хоккеисты «Йокерита» не смогли ответить ничем. Эта победа стала для столичных динамовцев третьей подряд.

В итоге среди команд Западной конференции московское «Динамо» поднялось на пятую строчку турнирной таблицы, заработав 44 очка.

В следующем матче московское «Динамо» 9 ноября встретится с санкт-петербургским СКА, а «Йокерит» 29 октября сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом».