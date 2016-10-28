Минск, 28 октября, 2016, 23:31 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Белоруссия — Россия

Группа высокого уровня Совмина Союзного государства обсудила ряд экономических и социальных вопросов. Об этом 28 октября по итогам заседания сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Рапоты, снятие ограничений во взаимной торговле — проблема давняя и окончательно решить её не удалось, хотя в результате проделанной работы «есть определённые подвижки» и несколько дискриминационных мер удалось отменить. Было решено расширить категории граждан, которые могут получать медпомощь на территории другой части Союзного государства. Обсуждались вопросы получения образования в разных частях Союзного государства, экономического сотрудничества и регулирования миграции.

Единая виза Союзного государства Белоруссии и России также была обсуждена ‑ и Минск, и Москва согласны принять принципиальное решение. Ситуация, когда гражданин третьей страны въезжает через одну часть Союзного государства и выезжает через другую, отметил Рапота, требует регулирования. Тем не менее, пока решено провести консультации на уровне заинтересованных министерств и ведомств (МИД, МВД, погранкомитеты).

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии действует норма о возмещении выпускником вуза затрат на его обучение в случае, если он не явился к месту распределения или самовольно покинул его, не отработав положенных лет. Некоторые белорусы воспользовались правами Союзного государства и ушли от оплаты насчитанных им сумм, трудоустроившись в России.

Также напомним, вопрос о единой визе актуализировался вскоре после того, как ЕС и США применили визовые санкции к представителям официального Минска, а власти Белоруссии не смогли адекватно ответить. По распоряжению Александра Лукашенко были составлены списки «невыездных» оппозиционеров, которые, выступая за ликвидацию Союзного государства, вступление Белоруссии в ЕС и НАТО, тем не менее, воспользовались возможностями интеграционного объединения и через Россию выезжали на Запад.