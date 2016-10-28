Москва, 28 октября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Федотов прокомментировал выборы в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН). Об этом сегодня, 28 октября, сообщает телеканал RT.

Kremlin.ru Михаил Федотов

То, что Россию не переизбрали в СПЧ ООН ещё на один год — несколько обидно, сказал Федотов. При этом он подчеркнул, что в этом нет никакой катастрофы.

«В этом институте есть норма представительства от различных географических зон, и совершенно не обязательно, чтобы одна и та же страна была всё время представлена в этом органе. Существует ротация, и это нормальная ситуация. То, что мы не получили необходимого количества голосов, обидно, конечно, но это не катастрофа», — сказал глава СПЧ при президенте России.

Федотов также отметил, что непопадание России в СПЧ ООН не имеет никакого отношения к ситуации с правами человека внутри страны. Он подчеркнул, что СПЧ ООН — это не «сборная мира по правам человека, это не собрание стран, имеющих наивысшие рейтинги по соблюдению прав человека».

Напомним, сегодня Генеральная Ассамблея ООН не переизбрала Россию в состав СПЧ. Россия баллотировалась в этот орган Всемирной организации от группы стран Восточной Европы. Также от восточноевропейских государств баллотировалась Хорватия и Венгрия. Собственно, эти страны и прошли в состав совета.