Москва, 28 октября, 2016, 22:38 — ИА Регнум.



Валентин Волков. Вузовцы. 1947

«Средний возраст по категории академиков стал меньше на 14 лет, а членов-корреспондентов — на 17 лет, — обнародовал итоги выборов в РАН ее глава Владимир Фортов, отметив, что «это изменение, как нам кажется, в лучшую сторону».

Выборы-2016 он назвал «самыми масштабными в истории Академии наук». Во-первых, они впервые проводились в условиях объединенной академии. Как известно, в ее составе бывшая РАМН (Академия медицинских наук), Сельхозакадемия и собственно РАН. Во-вторых, это первые выборы за пять лет. Провести их раньше мешал трехлетний мораторий, установленный законом в связи с реформой Академии наук.

«Было выделено 518 вакансий. Это очень много. Обычно, когда происходят выборы в академии, это в районе 100−120 вакансий. Сейчас 518. Из них 184 академика, в том числе 70 с ограничением возраста. И 334 позиции члена-корреспондента, с ограничением возраста — 160», — отметил Владимир Фортов.

Особое внимание глава РАН обратил на формулировку «с ограничением возраста». Она означает, что определенное число позиций было ограничено возрастом — 50 лет для членов-корреспондентов, и 60 — для академиков.

«Мы понимаем, что нам надо набирать людей, обладающих достаточными признанными в мире достижениями в науке и практике, но мы должны понимать, что нам необходимо ориентироваться на молодежь, потому что средний возраст нашей академии сегодня очень высокий, — подчеркнул Фортов. — Он находится на уровне 76 лет у академиков, 70 лет — у членов-корреспондентов до того, как мы начали эти выборы».

Теперь ситуация существенно изменилась, РАН омолодилась. В Академию наук, говоря образно, влилась новая кровь. Оценивая итоги выборов, глава РАН отметил, что многоуровневая система отбора кандидатов в Академию, когда ее будущим членам приходится фактически пять раз проходить процедуру тайного голосования на разных уровнях, дает возможность выбрать достойных. «Это интегральная оценка, чтобы не попали слабые», — считает Фортов. Он добавил, что нельзя проводить выборы раз в пять лет.

«Для ученого это несерьезно, думаю, что мы через полтора года мы вернемся к этому вопросу и решим, как быть, но я сторонник омоложения», — заключил президент РАН.

«Омоложение», как отметили журналисты, не всегда плюс, поскольку среди новых членов РАН замечено немало так называемых «детей» — родственников действующих академиков. Владимир Фортов заявил, что таких только 2% от общего числа, добавив, что бороться с этим «неправильно, так как ставило бы детей вне научного поля». Кроме того, по словам академика, есть понятие научной школы или династии. В качестве примера он привел избранного в академики на нынешней Научной сессии Общего собрания РАН Михаила Пиотровского, отец которого был выдающимся ученым — гуманитарием, при этом научные достижения нынешнего главы Эрмитажа ни у кого возражений, очевидно, не вызывают.

Избраны в РАН и иностранцы — 62 зарубежных ученых из США (25), Германии (7), Франции (5), Японии (3), Китая (3), Италии (2), а также представители стран СНГ — Азербайджана (1), Армении (2) и Белоруссии (1).