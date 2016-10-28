Минск, 28 октября, 2016, 22:00 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

«Не стоит искать врагов там, где их гарантированно нет», — заявил 28 октября начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров, комментируя распространённую в СМИ Украины информацию о том, что в ходе прошедшей тренировки объединенной системы ПВО государств — участников СНГ якобы отрабатывались авиаудары по украинским объектам.

Информация о состоявшейся 26 октября тренировке объединенной системы ПВО государств — участников СНГ размещена на официальном сайте министерства, напомнил Макаров. В тренировке участвовали дежурные силы по ПВО Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Самая подробная информация о строительстве и развитии Вооруженных сил Белоруссии, о международном военном сотрудничестве размещается на интернет-портале Министерства обороны и в республиканских СМИ. В том числе по вопросам сотрудничества с государствами — участниками СНГ, по вопросу обеспечения региональной безопасности, взаимодействия в военной сфере, развитию совместных (объединенных) систем», — цитирует госинформагентство БелТА официального представителя Минобороны Белоруссии.

«То есть попытка неадекватной интерпретации соответствующей информации явно неуместна. Мы бы посоветовали нашим партнерам не искать врагов там, где их гарантированно нет», — подчеркнул Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ Украины неоднократно распространяли «утки» о якобы готовящемся вторжении российских войск с территории Белоруссии, а также прочую дезинформацию, способствующую нагнетанию фобий в украинском обществе и отвлечению внимания от реальных проблем в социальной, экономической и других сферах. При этом тиражирование лживых измышлений сопровождалось ссылками на мнения самозваных «экспертов», «политологов» и прочих «специалистов».