Москва, 28 октября, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Продлением гуманитарной паузы президент России протягивает руку США для сотрудничества не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Думаю, что решение Владимира Путина о продлении гуманитарной паузы в Алеппо следует рассматривать в контексте его вчерашнего выступления в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай». Россия делает все от нее зависящее, чтобы снизить накал противостояния в любой «горячей точке» планеты», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что во главу угла ставится даже не задача зачистки Алеппо от террористов, а проблемы более общего порядка. «По сути дела, мы заглядываем в завтрашний день, думаем о том, как помочь, когда наступит время, в мирном обустройстве этого сложнейшего региона. Можно сказать, что этим решением Путин протягивает руку США для сотрудничества не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке в целом», — рассуждает парламентарий.

«Уверен, что обстрел российского посольства боевиками — это попытка спровоцировать Россию, сорвать гуманитарную паузу. Но мы будем держать ее до последнего. Не может быть и речи о каких-то уступках террористам. И это в равной степени как политическое, так и военное решение, решение с позиции силы», — заключил Клинцевич.

Президент РФ высказался за продление гуманитарной паузы в Сирии. Президент России считает нецелесообразным в настоящее время возобновление авиационных ударов по Алеппо», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.