«Продлением гуманитарной паузы Путин протягивает руку США»
Москва, 28 октября, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Продлением гуманитарной паузы президент России протягивает руку США для сотрудничества не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.
«Думаю, что решение Владимира Путина о продлении гуманитарной паузы в Алеппо следует рассматривать в контексте его вчерашнего выступления в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай». Россия делает все от нее зависящее, чтобы снизить накал противостояния в любой «горячей точке» планеты», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что во главу угла ставится даже не задача зачистки Алеппо от террористов, а проблемы более общего порядка. «По сути дела, мы заглядываем в завтрашний день, думаем о том, как помочь, когда наступит время, в мирном обустройстве этого сложнейшего региона. Можно сказать, что этим решением Путин протягивает руку США для сотрудничества не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке в целом», — рассуждает парламентарий.
«Уверен, что обстрел российского посольства боевиками — это попытка спровоцировать Россию, сорвать гуманитарную паузу. Но мы будем держать ее до последнего. Не может быть и речи о каких-то уступках террористам. И это в равной степени как политическое, так и военное решение, решение с позиции силы», — заключил Клинцевич.
Президент РФ высказался за продление гуманитарной паузы в Сирии. Президент России считает нецелесообразным в настоящее время возобновление авиационных ударов по Алеппо», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.