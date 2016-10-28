Нью-Йорк, США, 28 октября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Российская Федерация не переизбрана в Совет по правам человека (СПЧ) Организации Объединенных наций (ООН). Об этом сегодня, 28 октября, сообщает телеканал RT со ссылкой на результаты голосования.

Карикатура советского журнала «Крокодил». 1977

Сегодня Генеральная Ассамблея Всемирной организации избрала 14 новых членов СПЧ ООН на период с 2017 по 2019 годы.

Россия претендовала на место в СПЧ от групп стран Восточной Европы. Также от этой группы стран баллотировалась Венгрия и Хорватия. В итоге, Венгрия получила 144 голоса, Хорватия — 114, Россия — 112. Два места в СПЧ ООН от группы восточноевропейских стран займут Хорватия и Венгрия, России голосов не хватило.

Также в СПЧ ООН попали такие страны, как Китая, Саудовская Аравия, США, Великобритания и Ирак.

Вокруг СПЧ ООН последнее время бушуют страсти. Западные страны, и прежде всего Великобритания и США, хотят полностью исключить Россию из СПЧ ООН из-за ситуации в Алеппо. Порядка 80 западных правозащитных организаций подписали требование полностью исключить Россию из СПЧ ООН.