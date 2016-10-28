Астана, 28 октября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана опубликовал данные по заработной плате наемных работников за третий квартал 2016 года.

Bertrand Gossart Народные промыслы

Согласно отчета, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в рассматриваемом периоде составила 141 187 тенге (26 538 руб.), снижение по сравнению с предыдущим кварталом составило 1,7%. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2015 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 13,4%. Что касается реальной зарплаты, то по сравнению с предыдущим кварталом она снизилась на 2,8%, а в сравнении с аналогичным периодом 2015 года — на 3,3%.

В сообщении отмечается, что самую высокую номинальную зарплату в третьем квартале в Казахстане получали работники, занятые в профессиональной, научной и технической деятельности — 326 686 тенге (61,407 руб.). В тройку высокооплачиваемых сфер вошли также Горнодобывающая промышленность — 313 166 тенге (58 865 руб.) и финансовая и страховая деятельность — 254 909 тенге (47 915 руб.). Самую низкую номинальную зарплату в третьем квартале 2016 года получали работники сфер образования и здравоохранения — 87 527 тенге (17 505 руб.).

При этом наиболее высокий уровень среднемесячной номинальной заработной платы был зафиксирован в Атырауской области — 279 157 тенге (52 473 руб.), а самый низкий — в Джамбульской области — 94 483 тенге (17 759 руб.).

Отметим, что если рассматривать среднемесячную зарплату в долларовом эквиваленте, то Казахстан по этому показателю занимает второе место среди стран СНГ: уровень зарплаты равен 423 долларам США. На первом месте — Россия, где среднемесячная заработная плата составляет 523 доллара (32 911 руб.). Третье место занимает Армения — 397 долларов (188 666 драмов). На четвертом месте находится Белоруссия 391 доллар (743,6 рубля). Пятая позиция у Азербайджана — 305 долларов (488,7 манатов). За ним следуют Молдавия — 262 доллара (5242,8 лей), Киргизия — 204 доллара (13 996 сомов), Таджикистан — 118 долларов (935,13 сомони) и Узбекистан — 100 долларов (683 000 сумов).

Напомним также, что, согласно официальным данным, средняя заработная плата в Казахстане на 1 сентября составляла 143,6 тыс. тенге (28 720 рублей) или же 433 доллара США.