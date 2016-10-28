Среднемесячная реальная зарплата в Казахстане снизилась на 2,8%
Астана, 28 октября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана опубликовал данные по заработной плате наемных работников за третий квартал 2016 года.
Согласно отчета, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в рассматриваемом периоде составила 141 187 тенге (26 538 руб.), снижение по сравнению с предыдущим кварталом составило 1,7%. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2015 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 13,4%. Что касается реальной зарплаты, то по сравнению с предыдущим кварталом она снизилась на 2,8%, а в сравнении с аналогичным периодом 2015 года — на 3,3%.
В сообщении отмечается, что самую высокую номинальную зарплату в третьем квартале в Казахстане получали работники, занятые в профессиональной, научной и технической деятельности — 326 686 тенге (61,407 руб.). В тройку высокооплачиваемых сфер вошли также Горнодобывающая промышленность — 313 166 тенге (58 865 руб.) и финансовая и страховая деятельность — 254 909 тенге (47 915 руб.). Самую низкую номинальную зарплату в третьем квартале 2016 года получали работники сфер образования и здравоохранения — 87 527 тенге (17 505 руб.).
При этом наиболее высокий уровень среднемесячной номинальной заработной платы был зафиксирован в Атырауской области — 279 157 тенге (52 473 руб.), а самый низкий — в Джамбульской области — 94 483 тенге (17 759 руб.).
Отметим, что если рассматривать среднемесячную зарплату в долларовом эквиваленте, то Казахстан по этому показателю занимает второе место среди стран СНГ: уровень зарплаты равен 423 долларам США. На первом месте — Россия, где среднемесячная заработная плата составляет 523 доллара (32 911 руб.). Третье место занимает Армения — 397 долларов (188 666 драмов). На четвертом месте находится Белоруссия 391 доллар (743,6 рубля). Пятая позиция у Азербайджана — 305 долларов (488,7 манатов). За ним следуют Молдавия — 262 доллара (5242,8 лей), Киргизия — 204 доллара (13 996 сомов), Таджикистан — 118 долларов (935,13 сомони) и Узбекистан — 100 долларов (683 000 сумов).
Напомним также, что, согласно официальным данным, средняя заработная плата в Казахстане на 1 сентября составляла 143,6 тыс. тенге (28 720 рублей) или же 433 доллара США.