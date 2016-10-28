Немецкий профсоюз и Eurowings возобновили переговоры о тарифах
Берлин, 28 октября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. После однодневной забастовки профсоюз UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) и авиакомпания Eurowings возобновили переговоры, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.
GodeNehler
Штаб-квартира Eurowings в Дюссельдорфе
Стороны договорились провести переговоры вечером 30 октября, сообщает немецкий авиаперевозчик. Их цель — найти решение конфликта по спорным тарифам.
UFO ранее пригрозил провести ещё одну двухдневную забастовку бортпроводников на следующей неделе (31 октября — 6 ноября).