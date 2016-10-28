Вена, 28 октября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Членам ОПЕК удается договариваться по поводу сделки по заморозки уровня добычи нефти. Сегодня, 28 октября, генеральный секретарь Организации Мухаммед Баркиндо на заседании специального комитета по реализации алжирских соглашений заявил, что картель начал внедрение дорожной карты по заморозке добычи. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Баркиндо, с момента договоренностей членов Организации стран-экспортеров нефти в Алжире дорожная карта по проекту уже начала обретать форму. Сегодняшнее заседание членов картеля в Вене — самая важная встреча ОПЕК с алжирского заседания по ситуации на мировом нефтяном рынке, отметил генсек Организации.

В конце сентября в Алжире в рамках Международного энергетического форума в кулуарах мероприятия состоялась встреча стран ОПЕК, на которой обсуждались способы нормализации ситуации на нефтяном рынке. В результате переговоров, которые длились почти четыре часа, стороны пришли к соглашению: решили заморозить уровень добычи нефти на уровне в 32,5−33 млн баррелей в сутки. Также для таких стран как Нигерия, Ливия и Иран, которые и так пострадали от низких цен на нефть, а падение производства произошло по независящим от них причинам, были предусмотрены квоты на добычу. Так, например, ИРИ даже имеет возможность немного нарастить производство черного золота.

Остальные подробности сделки еще находятся на стадии разработки. Для решения многих вопросов относительно сделки по заморозке был создан специальный комитет. Сегодня в Вене началось его заседание. В субботу, 29 октября, в мероприятии также примут участие приглашенные нерезиденты картеля, среди которых Канада, Норвегия, Азербайджан и Оман. Однако окончательное решение ОПЕК по соглашению по заморозке, как ожидается, будет объявлено 30 ноября в Вене.

В свою очередь, Венесуэла как картельный игрок и страна, сильно пострадавшая в результате обвала цен на нефть, предложила государствам не ОПЕК уменьшить совокупную добычу на 400−500 тыс. баррелей нефти в сутки, то есть примерно половину того, что может сократить картель. 25 октября с такой инициативой выступил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

Что касается позиции России, то глава Минэнерго РФ Александр Новак с начала 2016 года заявлял о том, что Москва готова присоединиться к сделке по заморозке. Однако провал переговоров в Дохе показал, что без согласия внутри ОПЕК идти заключение соглашения нет смысла. В результате на встрече членов картеля в Алжире Новак подтвердил намерение российской стороны принимать участие в сделке, но только после того, как сами страны Организации договорятся между собой.

Как ранее писало ИА REGNUM, 23 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд состоялась закрытая встреча стран Персидского залива, входящих в ОПЕК. По результатам переговоров они объявили о своей готовности снизить производство черного золото на четыре процента. Страны Персидского залива также предложили России принять участие в этой инициативе. Однако, по информации СМИ, глава российского энергетического ведомства Александр Новак отказался от участия в сокращении добычи, но в то же время Россия готова к заморозке производства на нынешнем уровне.