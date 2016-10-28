Москва, 28 октября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Российское руководство придерживается мнения, что в любой ситуации необходимо следовать нормам международного права — такой путь позволит избежать опасных инцидентов как в воздухе, так и на море. Так считает президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Журналисты попросили Пескова прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что Путин на закрытом совещании правительства ответил в резкой форме на вопрос об инциденте, связанном со сближением военных самолётов России с американским военным кораблём. Пресс-секретарь не опроверг эту информацию, но и подтверждать её не стал.

«Закрытые совещания для того и проводятся, чтобы там можно было в свободном режиме обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — сказал он. Песков подчеркнул, что Путин — не сторонник нагнетания напряженности.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Путин на закрытом совещании правительства, комментируя инцидент сближения российских самолётов с американским кораблём в Чёрном море, назвал эту ситуацию «очень рискованной».

При этом он резко отреагировал на прозвучавший комментарий о том, что американская сторона «заслужила это». Глава государства отреагировал так: «Вы что, с ума сошли?!».