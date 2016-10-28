Москва, 28 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум.



Finobzor.ru Добыча нефти

Цены на нефть стабилизировались в районе 50 долларов за баррель Brent, и после недавнего тестирования этой отметки котировки не демонстрируют намерений восстановиться к недавним максимумам на уровне 53 доллара и выше. Рынок проигнорировал слова о готовности стран — членов ОПЕК урезать нефтедобычу на 4%, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

«Даже откровенные попытки вербальных интервенций на рынок уже не действуют. Вчера стало известно, что главы ОПЕК обратились к России с предложением снизить объемы добычи. Сам картель готов пойти на 4-процентное урезание объемов. Однако рынок данное сообщение проигнорировал. Вероятнее всего, игроки устали реагировать на слова и предпочитают дождаться действий, о которых судить можно будет в конце ноября на официальной встрече ОПЕК», — говорит он.Основным событием ближайших дней, способным повлиять на курс доллара, и, следовательно, динамику пары рубль/доллар, станет предварительный ВВП США за 3-й квартал 2016 года, рассказал эксперт. «Если мы увидим цифру на уровне +20% или выше, это будет означать, что американская экономика продолжает развиваться. В таких условиях повышение ставки ФРС станет оправданной превентивной мерой борьбы с ценовым давлением. Это может укрепить доллар по всем фронтам и заставить пару доллар/рубль вернуться выше отметки 63», — прогнозирует аналитик.