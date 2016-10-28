Иваново, 28 октября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию со дня основания областного кардиологического диспансера, прошло сегодня, 28 октября. С юбилеем коллектив медучреждения поздравил губернатор Павел Коньков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ivanovoobl.ru На торжественном мероприятии

По словам губернатора, кардиодиспансер занимает одно из центральных мест среди специализированных областных учреждений здравоохранения.

«Внедрение современных медицинских технологий в работу диспансера позволило значительно повысить эффективность борьбы с самым распространенным недугом — болезнями системы кровообращения. В регионе за последние десять лет смертность от болезней системы кровообращения снижена почти в два раза, а с 2011 года этот показатель ниже, чем в целом по Российской Федерации», — отметил Павел Коньков.

Он заверил, что областные власти продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы повысить оснащённость учреждения медицинским современным оборудованием и поддерживать на должном уровне его материально-техническую базу.

Уточним, лечебное учреждение, созданное на базе филиала областной клинической больницы, приняло в новом статусе своих первых пациентов в 1991 году. Оно было оснащено современным оборудованием, сюда пришли лучшие специалисты-кардиологи региона.

За минувшие четверть века реализованы десятки проектов, направленных на повышение эффективности и доступности медицинской помощи населению. Данные мероприятия способствовали созданию единой кардиологической службы, объединившей федеральный, региональный и муниципальный уровни оказания услуг. Сейчас специалисты кардиодиспансера владеют всеми современными методами диагностики и лечения.

В результате проводимой работы удалось достичь значительного снижения смертности населения области от болезней системы кровообращения. С 2011 года этот показатель в регионе ниже, чем по Российской Федерации в целом (по итогам 2015 года — 608,2 на 100 тысяч населения по Ивановской области по сравнению с 631,8 на 100 тысяч населения по РФ).

В настоящее время ОБУЗ «Кардиологический диспансер» — лечебное учреждение, оказывающее специализированную кардиологическую помощь населению региона. В структуру учреждения входят стационар на 210 коек и поликлиника на 100 тысяч посещений в год. Сегодня коллектив составляет 370 человек врачей, медицинских сестер, младшего медицинского и обслуживающего персонала.

Сотрудников и ветеранов медучреждения также поздравили председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов и главный федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин, руководство областного центра.