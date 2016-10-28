Москва, 28 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступает за чёткое следование положениям документов международного права. Об этом 28 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я лишь скажу, что президент, безусловно, и он вчера об этом говорил, не является сторонником нагнетания напряженности, выступает за очень четкое следование положениям соответствующих документов международного права, которые регулируют взаимодействие в плане избежания опасных инцидентов, будь то в воздухе или на море. Он уделяет этому должное внимание как главнокомандующий», — сказал Песков.

По его словам, «закрытые совещания для того и проводятся, чтобы там можно было в свободном режиме обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию [о пикировке Путина с правительством]».

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что во время заседания с правительством РФ президент Владимир Путин якобы назвал «высоким риском» пролёт российских самолётов у американских кораблей. В ответ некоторые члены правительства якобы заявили, что США «заслужили это», на что глава государства отреагировал резко: «Вы что, с ума сошли?!».