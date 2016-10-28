Москва, 28 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Единственный публичный официальный сотрудник Twitter в России завершил трудовую деятельность в компании. Об этом Алексей Шелестенко, занимавший должность менеджера по медийным партнерствам, сообщил 28 октября в своем Twitter.

Twitter

«Сегодняшние сокращения сильно коснулись нескольких отделов — в т.ч. моего Media Partnerships — по всему миру. Увы, приоритеты», — пояснил Шелестенко.

Шелестенко отметил, что за три года работы в «твиттере» он получил бесценный опыт и множество новых друзей. Интересных и захватывающих событий, по его словам, хватило бы на целую книгу. Специалист добавил, что у него есть масса планов на будущее, однако о них он сообщит позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Twitter заявил о прекращении поддержки мобильного приложения Vine. Также в компании объявили о сокращении 350 сотрудников, что составляет 9% штата.