Москва, 28 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Операция антиигиловской коалиции в Мосуле может сильно повлиять на обстановку на Ближнем Востоке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 октября в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Операция в Мосуле может весьма значительно повлиять на обстановку в регионе. Мы уже упоминали о возможном исходе террористов из Ирака в Сирию. По оценкам ООН, гражданское население может покидать Мосул почти до миллиона — наверное, они пойдут в Турцию и Европу. Расстановка сил может значительно измениться для многих участников этого процесса, даже для тех, кто находится далеко от Сирии. Когда мы с сирийскими коллегами готовили операцию по освобождению Алеппо, нас начали обвинять, что мы не позволяем мирному населению там остаться. Нас призывали фактически смириться с тем, что Восточный Алеппо будет под контролем террористов», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в Мосуле «тоже сказали, что мирное население должно уйти, и никто по этому поводу не переживает»: «Есть проблемы для мирных жителей, но они возникают, когда и если возникает необходимость борьбы с террористами. В Алеппо «нусровцы» и другие террористы регулярно казнят тех, кто хочет покинуть восточную часть Алеппо. Позавчера, по данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, были казнены 232 человека с тем, чтобы другим неповадно было».

Напомним, ранее иракская армия совместно с курдским ополчением (пешмерга) начали штурм Мосула, являющегося вторым по величине иракским городом. В Мосуле находится главная иракская точка запрещённой в РФ организации ИГИЛ. Поддержку с воздуха иракской армии и курдскому ополчению оказывает международная коалиция во главе с США.