Москва, 28 октября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Договорённости между Россией и США по Сирии начинались с того, что Вашингтон взял на себя обязательства по размежеванию так называемой «лояльной» оппозиции от террористов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 октября в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Запад и террористы

«Поскольку это касается наших отношений с США по сирийскому урегулированию и договорённостей с госсекретарём США Джоном Керри при поддержке военных, скажу несколько слов. Наши договорённости начинались с того, что констатацией является отделение террористов от оппозиции. Здесь никакого движения не было, нет, и не ожидаю, что будет. Отмежевание было увязано с семидневным периодом тишины. К истечению срока США обязались на картах показать, где есть террористы, а где их нет, и на этой основе мы должны были согласовывать удары. Мы эту паузу объявили, она была нарушена ударом по подразделениям сирийской армии через три дня. Запомните, что им нужно было семь дней, когда наша авиация не работала бы. Сегодня 10 дней с момента, как ни РФ, ни Сирия не используют ВС вокруг Алеппо», — сказал Лавров.

По его словам, за этот период «вполне можно было разобраться хотя бы с размежеванием в Алеппо»: «Получается, что все призывы к прекращению огня означают желание дать передышку террористам, и они, естественно, этим пользуются».

Лавров подчеркнул, что каждый раз официальная Москва приводит факты: «Западные коллеги специализируются на подтасовке фактов, прикрывая террористов, а террористов надо добивать. Если наши партнёры занимаются борьбой на словах, то мы полны решимости довести дело до конца на практике».

Напомним, ранее Россия приняла решение продлить гуманитарную паузу, объявленную 20 октября. В ООН приветствовали продление гумпаузы. Вместе с тем, террористы из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» и их соратники из «Ахрар аш-Шам» попытались сорвать гумпаузу, обстреливая как других боевиков, пожелавших покинуть территорию Алеппо, так и мирных жителей, собравшихся у входа в один из «коридоров».