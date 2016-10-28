Сингапур, 28 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала верх над Светланой Кузнецовой из России в третьем матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, сообщает 28 октября Р-Спорт.

eugeniu Теннисный корт

Состязание Кузнецовой и Мугурусы в рамках Белой группы длилось 1 час 34 минуты и завершилось счетом 6:3, 0:6, 1:6 в пользу испанки. Итоги матча не повлияли на место Кузнецовой в группе, вышедшей в полуфинал турнира.

Ранее российская теннисистка одержала верх над Агнешкой Радваньской из Польши, а затем оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой. В полуфинале ей предстоит встреча с Доминикой Цибулковой из Словакии, а для Мугурусы участие в турнире завершено.