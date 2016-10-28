Москва, 28 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Большинство жителей России (55%) не поддерживают возможный запрет «бэби-боксов» в России. 14% одобряют эту инициативу. У 31% опрошенных нет мнения по этому вопросу. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Zákupák Бэби-бокс

Те, кто не поддерживают запрет уверены, что «бэби-боксы» — шанс на спасение жизни брошенных детей (25%), детей будут бросать в других местах (18%), мамы будут убивать нежеланных детей.

В свою очередь респонденты, одобряющие запрет «бэби-боксов», считают, что «будет меньше брошенных детей», «они останутся в родительской семье», «бэби-боксы» не нужны», бесполезны», «оставить ребенка можно в роддоме, детском доме».

35% жителей России считают, что ребенок должен оставаться с матерью при любых обстоятельствах, 48% же ответили, что «лучше сразу забрать ребенка в детский дом или дом малютки».

57% респондентов считают, что увеличение количества «бэби-боксов» не изменит ситуацию — матери не станут реже бросать нежеланных детей. 22% уверены, то бросать детей станут чаще, а 47% граждан вообще не знают, что такое «бэби-боксы».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 16 октября 2016 в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.