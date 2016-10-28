Алеппо, Сирия, 28 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Самолеты ВВС Турции попытались войти в воздушное пространство Сирии на севере провинции Алеппо, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в силах безопасности.

Jerry Gunner Истребитель ВВС Турции

По данным источника, самолеты развернулись после того, как получили предупреждение со стороны российских и сирийских военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция Вооруженных сил Турции под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии.

Цель военной операции — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остановка продвижения курдских вооружённых формирований (Анкара считает их террористическими).