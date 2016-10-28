Москва, 28 октября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация в Сирии серьёзно обостряется. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 октября в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня обстановка в Сирии серьёзно обостряется. Реализация перемирия сорвана по вине оппозиции. США и их союзники не смогли или не захотели обеспечить перемирие. В то же время, исходя из соображений гуманитарного характера, РФ и Сирия приостановили действия против террористов: уже 10 дней ВС РФ и Сирии не приближаются к линии фронта вокруг Алеппо ближе чем на 10 км», — сказал Лавров.

По его словам, в Москве рассчитывали, что это будет использовано США для убеждения оппозиции отмежеваться от террористов: «В очередной раз такого размежевания не произошло. Очевидно, что террористы закрыли выход из города мирным жителям по гуманитарным коридорам. Эти коридоры оказались под прицельным огнём террористов».

Напомним, ранее Россия приняла решение продлить гуманитарную паузу, объявленную 20 октября. В ООН приветствовали продление гумпаузы. Вместе с тем, террористы из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» и их соратники из «Ахрар аш-Шам» попытались сорвать гумпаузу, обстреливая как других боевиков, пожелавших покинуть территорию Алеппо, так и мирных жителей, собравшихся у входа в один из «коридоров».