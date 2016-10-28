Новосибирск, 28 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Десятки жителей Новосибирска вышли сегодня, 28 октября, на пикет в защиту улицы Богдана Хмельницкого. Тем самым они решили показать свое недовольство происходящими событиями — разрушением здания «Дома спорта» и запланированным на 1 ноября сносом клуба «Отдых». Новосибирцы считают, что архитектурный ансамбль, с исчезновением исторических зданий и строительством многоэтажек на их месте, будет нарушен.

Мария Галактионова В Новосибирске начался пятидневный пикет за сохранность «Богдашки»

Вышедшие сегодня на площадь Ленина горожане надеются, что их мнение будет принято во внимание. Стоять новосибирцы намерены до 18-часов вечера (на акцию они вышли в 11 часов). На 16 часов местного времени в акции принимали участие уже порядка 70 человек. Участники акции надеются, что вечером к ним присоединятся неравнодушные горожане, которые не смогли прийти днем. Сегодня, 28 октября, первый день пикета, который запланирован до 1 ноября, включительно.

Новосибирцы считают, что если «Дом спорта» действительно являлся аварийным, то его нужно было снести, но на его месте должен появится такой же спортивный комплекс, а не высотки. Возмущение также вызвало то, что сейчас в бору за клубом «Отдых» и разрушенным «Домом спорта» начали пилить и вырубать сосны, видимо для установки ограждений, хотя, напоминают пикетчики, насаждения в зеленых зонах уничтожать не имеют права.

В то же время, не все «страдают» по снесенному историческому зданию. Так, юрист Оксана Альдингер выступила за снос «Дома спорта» и клуба «Отдых».

«Я проживаю на ул. Народной, 8 и часто гуляю с ребенком по ул. Богдана Хмельницкого. Считаю, что дома на этой улице очень старые, они разрушаются. Многие знакомые, проживающие в них, жалуются на перебои и с отоплением, и с водой. Говорят, что протекают крыши, а в подъездах много лет уже не проводился ремонт. Считаю обоснованным, что старые дома будут убирать, а на их месте строить новые красивые комфортабельные», — приводит «НДН.инфо» ее мнение.

Но большинство горожан все же расстроены и обеспокоены действиями владельца земельного участка и зданий на «Богдашке».

Татьяна Тхорева живет на улице Богдана Хмельницкого 40 лет и, по ее словам, хорошо знает историю и снесенного «Дома спорта», и клуба «Отдых».

«Страшно представить, что это может произойти. Там проходили все молодежные мероприятия города, слеты, вечера, балы, — вся наша жизнь проходила там, было очень весело. Съезжались люди со всего Новосибирска, всегда было много приезжих. И сейчас «Отдых» востребован. В пятницу и субботу я была там на одном мероприятии, — народу пришло не протолкнуться. Поэтому мне очень жаль, что наше руководство относится беспечно не только к детям, но и к среднему возрасту», — приводят «Все новости Новосибирской области» слова Татьяны Тхоревой.

«Наши люди против того, чтобы клуб «Отдых» сносили, и за то, чтобы «Дворец спорта» восстановили. У нас ребятишкам негде заниматься, они остались буквально на улице, — заявила «Сибкраю» организатор пикета Наталья Дмитриева. — Они задумываются вообще, как ребятишек воспитывать? Кинули на произвол судьбы. Мы требуем, чтобы мэрия проверила, как продавали этот участок. Мы считаем, что там, возможно, была допущена ошибка, за которую мы всем городом расплачиваемся».

«Мы здесь, чтобы добиться сохранения клуба «Отдых» и уникального облика улицы, восстановления «Дома спорта». Люди настроены решительно, готовы обращаться ко всем, кто может как-то повлиять на сложившуюся ситуацию», — отметила в беседе с ИА REGNUM участница пикета Мария Галактионова.

Тем временем, пока люди стоят с плакатами в центре города, жители улицы Богдана Хмельницкого заметили, что позади клуба «Отдых» вкопали столбы для будущего забора.

Председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин сообщил, что по итогам круглого стола «Богдашку» начали сносить. Что дальше?», который состоялся вчера, 27 октября, в пресс-клубе союза, мэру Новосибирска Анатолию Локтю была направлена резолюция.

Подписавшиеся под резолюцией почти 20 человек предлагают мэру установить дорожные знаки, запрещающие въезд грузового автотранспорта и строительной техники на территорию возможной застройки; отозвать разрешение на строительство, выданное собственнику земельного участка в 2015 году; любые разрешения на строительство и иные документы собственнику земельного участка предоставлять только по решению суда; произвести перезонирование территории земельного участка с ОД-1 на Р-4 — зону спортивных объектов; признать ул. Богдана Хмельницкого, включая здания клуба «Отдых», ЛДС «Сибирь», бассейн «Нептун» объектом культурного наследия; предложить собственнику зпродать участок по оценке, произведенной независимым оценщиком в муниципальную собственность и выкупить его; в дальнейшем провести архитектурный конкурс, общественные слушания по вопросу застройки территории либо общегородской референдум.

В то же время, защитники исторических зданий и улицы заявляют, что сегодня в районе клуба «Отдых» неизвестные предлагали людям за две тысячи рублей дать «положительную оценку» будущему строительству. И все, кто позитивно отзывается о сносе зданий, по мнению активистов, являются «проплаченными провокаторами».

Отметим, что срасти вокруг улицы Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска начали разгораться в прошедшие выходные — когда здание «Дома спорта» стали сносить.

Выяснилось, что продажа участка вместе с «Домом спорта» и клубом «Отдых» произошла еще при руководстве городом Владимиром Городецким (ныне губернатор Новосибирской области). В 2003 году эти здания были проданы Новосибирским заводом химконцентратов частному девелоперу. Мэрия могла вступить в переговоры с федеральными структурами и выкупить их у завода, но не сделала этого. В 2009 году, когда принимались правила землепользования и застройки, у власти была еще одна возможность — можно было отзонировать территорию под «Домом спорта», как Р-4 — зону спортивных объектов. И тогда, даже если собственник решил бы снести «Дом спорта», он смог бы построить на его месте только спортивное сооружение. Но территорию отзонировали как ОД-1 — общественно-деловую зону, где возможно строительство торговых, общественных, административных и жилых зданий высотой до 50 этажей. В 2013 году собственник получил градостроительный план земельного участка. После чего мэрия утратила какой-либо контроль над судьбой участка. В 2015 году владелец участка и зданий обратился в городскую администрацию и получил два разрешения на строительство трех 20-этажных жилых домов с подземной автостоянкой и трансформаторными подстанциями и двух 13-этажных жилых домов с подземной автостоянкой.

НВ свою очередь, представители инициативной группы жителей Новосибирска предложили признать всю улицу Богдана Хмельницкого достопримечательностью из-за архитектуры — сочетание сталинского ампира, европейского конструктивизма и европейской готики — является крайне редким архитектурным явлением для Сибири. «Дом спорта» являлся старейшим послевоенным зданием и гордостью Калининского района наравне с ЛДС «Сибирь» и бассейном «Нептун». Этот вопрос Управление по охране объектов культурного наследия Новосибирской области рассмотрит только в декабре, а «Дом спорта» уже снесли, снос клуба «Отдых» намечен на 1 ноября.

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