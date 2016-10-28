Москва, 28 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. ВЦИОМ зафиксировал рост доверия населения к Государственной думе, и прозошло это по нескольким причинам — в первую очередь в связи с принятием закона о единоразовой вылате пенсионерам, а также повышением уровня дисциплины депутатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

government.ru В Государственной Думе РФ

«Предпосылок несколько. Во-первых, Государственная дума начала работать, начала работать в новом созыве. Произошло заметное изменение состава Госдумы. Это всё неоднократно показывали по теле‑ и радиоканалам. Естественно, что это, в свою очередь, в какой-то мере влияло на общественное мнение», — заявил Нилов.

«Много внимания было уделено дисциплине депутатов. Это постоянно освещалось, (об этом) брали интервью, связанные с тем, что депутаты должны присутствовать на заседаниях, голосовать в комитетах и на пленарках только лично — это тоже сыграло (роль), сама информация», — говорит он.

Когда демонстрировалось изображение из зала пленарных заседаний, было видно, что сидит полный зал, подчеркнул замглавы ЛДПР. «Это неоднократно подчёркивалось теми, кто готовил репортажи — что тоже положительно воспринималось и оценивалось», — отметил Нилов.

Наконец, был принят рад законов, которые общество восприняло также позитивно. «Например, 44 миллиона пенсионеров получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей как компенсанцию недоиндексации пенсий 2016 года», — указал парламентарий. «Если глубоко не копать этот вопрос, то звучит достаточно позитивно», — добавил он.

«На фоне летнего затишья появление и начало работы новой Государственной думы — это определенный импульс и возможность сформировать общественное мнение. Поэтому, полагаю, что из-за прошедших перемен, из-за новых позиций, из-за новой картины на телеэкране и из-за принятых законов произошло небольшое увеличение доверия к Государственной думе со стороны граждан», — подытожил Нилов.

Госдума приняла поправки в регламент, отменяющие голосование по доверенностям, обсуждаются штрафы для парламентариев за прогулы.

В октябре ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения деятельности Государственной думы с 39,7 до 45,5% — то есть после сентябрьского снижения оценки вернулись к уровню летних значений. При этом доля отрицательных оценок снизилась с 42,8% до 34,8%.