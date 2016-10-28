В Ростове-на-Дону стрелой крана убило рабочего: возбуждено уголовное дело
Ростов-на-Дону, 28 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на одной из строительных площадок погиб рабочий. Мужчины убило стрелой гусеничного крана. Как сообщили ИА REGNUM 28 октября в региональном управлении СКР, ЧП легло в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Инцидент произошёл накануне. Как полагают следователи, работник одной из фирм, находясь на стройке, расположенной по переулку Доломановский, демонтировал стрелу копровой установки на базе гусеничного крана РДК-25. Внезапно нижние монтажные крепления разъединились, и стрела упала прямо на мужчину. Рабочий погиб на месте.
Следователи выясняют детали произошедшего и устанавливают ответственного за соблюдение правил безопасности.
Напомним, что в октябре в суд было направлено подобное уголовное дело. За гибель крановщицы ответит в суде руководитель подрядной организации ООО «Управление механизации строительства специализированное». Женщина погибла в марте 2016 года при проведении реконструкции офисного здания на площади Карла Маркса, но инцидента могло и не быть. Просто обрушившийся кран надо было вовремя осмотреть и отремонтировать.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года травмы на производстве получили 863 работника. В результате несчастных случаев погибло 56 человек, из них — семь женщин. Наиболее травмоопасны оказались предприятия обрабатывающих производств, строительства, транспорта и сельского хозяйства.