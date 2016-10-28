Ростов-на-Дону, 28 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на одной из строительных площадок погиб рабочий. Мужчины убило стрелой гусеничного крана. Как сообщили ИА REGNUM 28 октября в региональном управлении СКР, ЧП легло в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Grzegorz-Skibka Строительные краны

Инцидент произошёл накануне. Как полагают следователи, работник одной из фирм, находясь на стройке, расположенной по переулку Доломановский, демонтировал стрелу копровой установки на базе гусеничного крана РДК-25. Внезапно нижние монтажные крепления разъединились, и стрела упала прямо на мужчину. Рабочий погиб на месте.

Следователи выясняют детали произошедшего и устанавливают ответственного за соблюдение правил безопасности.

Напомним, что в октябре в суд было направлено подобное уголовное дело. За гибель крановщицы ответит в суде руководитель подрядной организации ООО «Управление механизации строительства специализированное». Женщина погибла в марте 2016 года при проведении реконструкции офисного здания на площади Карла Маркса, но инцидента могло и не быть. Просто обрушившийся кран надо было вовремя осмотреть и отремонтировать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года травмы на производстве получили 863 работника. В результате несчастных случаев погибло 56 человек, из них — семь женщин. Наиболее травмоопасны оказались предприятия обрабатывающих производств, строительства, транспорта и сельского хозяйства.