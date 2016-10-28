Таллин, 28 октября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Турция готова единолично построить в столице Эстонии первую в стране мечеть при условии, что эстонские власти будут с этим согласны. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает эстонская общественно-правовая телерадиовещательная корпорация ERR со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу в Таллине в ходе его официального визита.

pixabay.com Голубая мечеть. Стамбул

«Если эстонцы согласны, мы бы с радостью построили мечеть в Таллине или где-либо еще. Мы бы с радостью поддержали это», — заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии, членом правящей праволиберальной Реформистской партии Юргеном Лиги.

Чавушоглу подчеркнул, что благодаря мечети представители умеренного ислама могут активнее «транслировать свой посыл»: «Управление по делам религии Турции твердо противостоит любой радикализации. Это лучший способ избежать радикализации». В свою очередь, Лиги отказался комментировать предложение коллеги, отметив, что решение данного вопроса относится к другому министерству.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 года Харьюский уездный суд приговорил Романа Манько и Рамиля Халилова к пяти и семи годам тюрьмы соответственно за поддержку терроризма. Исповедующие ислам мужчины финансово поддержали своего знакомого, который, по версии Полиции Безопасности КаПо, участвовал в боевых действиях на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В августе 2016 года верховный муфтий Эстонии Ильдар Мухамедшин заявил, что многолетние ходатайства мусульманской общины Эстонии о возведении в Таллине мечети местные власти столицы игнорируют, а Министерство внутренних дел не выдает разрешение на выделение помещений для богослужений местным мусульманам.