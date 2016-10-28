Санкт-Петербург, 28 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу сегодня, 28 октября, заканчивает внеплановую проверку АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ), которое ремонтировало крейсер «Аврора». Результаты проверки будут обнародованы после 7 ноября 2016 года.

ИА REGNUM Возвращение «Авроры» в Петербург

Как напомнили в УФАС, в ходе проверки изучалось соблюдение КМЗ требований законодательства РФ о государственном оборонном заказе при исполнении условий госконтракта, заключенного с Министерством обороны России на ремонт крейсера «Аврора».

«Инспекция антимонопольного органа в течение трех месяцев, начиная с 1 августа 2016 года, изучила более 70 контрактов, заключенных КМЗ во исполнение госконтракта на ремонт легендарного крейсера, и получила ответы на запросы от иных контролирующих организаций», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

Акт проверки, который планируется огласить 7 ноября, должен включить в себя всю полученную информацию и зафиксировать наличие или отсутствие нарушений законодательства РФ со стороны «Кронштадтского морского завода».

Как сообщало ИА REGNUM, крейсер ушел на ремонт 21 сентября 2014 года. «Аврора» вернулась в Санкт-Петербург из Кронштадта в ночь на 16 июля 2016 года. Корабль стал на место вечной стоянки у Петроградской набережной. 31 июля «корабль №1» участвовал в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России. В начале августа «Аврора» открылась для посетителей. Стоимость ремонта «Авроры» составила более 840 млн рублей.

Напомним, что выстрел с крейсера «Аврора» в октябре 1917 года стал сигналом к началу вооруженного восстания в Петрограде, организованного партией большевиков.